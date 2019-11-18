Москва, , 14:38 — REGNUM Власти Украины, санкционировавшие провокацию в Керченском проливе в 2018 году, совершили преступление не только против суверенитета России, но и против украинских граждан. Об этом 18 ноября заявили в МИД РФ.

«Хотели бы ещё раз подчеркнуть, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений», — отметили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября состоялась передача украинской стороне трёх кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 году нарушили российскую границу в Керченском проливе. В МИД РФ также подчеркнули, что уголовный процесс по данному инциденту продолжается.

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