Киев, , 14:40 — REGNUM 18−19 ноября Украину посетит премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД ФРГ Гайко Маас, сообщило 18 ноября информационное агентство «Укринформ».

Бабиш намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером Верховной рады и премьер-министром Украины. Он также может поучаствовать в чешско-украинском деловом форуме.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас посетит линию разведения сил в Донбассе в районе населённого пункта Станица Луганская. Он также проведёт переговоры с президентом, премьер-министром Украины и спикером Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент в Киеве работает миссия МВФ, которая ведёт переговоры об условиях предоставления Украине очередного кредита.