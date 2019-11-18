Джакарта, , 14:26 — REGNUM Защита индонезийских граждан является конституционным мандатом и приоритетом президента Индонезии Джоко Видодо, сообщает Antara.

Министерство иностранных дел Индонезии подчеркнуло, что проблема защиты индонезийских граждан сохраняется и всегда будет приоритетной задачей правительства.

«Министерство иностранных дел, безусловно, не может решить проблему в одиночку. Ему необходимо тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с региональным правительством», — заявил генеральный директор протокола и консульства министерства иностранных дел Андри Хади.

По его словам, защита индонезийских граждан за границей должна осуществляться всесторонне. Защита индонезийских граждан должна не только ограничиваться рассмотрением дел, но и принятием превентивных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миграционное управление в Индонезии зарегистрировало 110 459 иностранцев, въезжающих в провинцию Северный Сулавеси в течение 2019 года.

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