Мадрид, 18 ноября 2019, 14:22 — REGNUM Власти Испании осуждают эскалацию насилия в Боливии, об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел королевства.
«Правительство Испании решительно осуждает эскалацию насилия в Боливии, что привело к 23 погибших и сотням пострадавших», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 ноября, бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил действующие боливийские власти в развязывании террора по отношению к неугодным политическим силам. Он добавил, что действия новых властей похожи на беспощадную диктатуру.
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