Кемерово, , 14:20 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв потребовал от глав городов и районов усилить уборку снега в населенных пунктах, сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

Напомним, накануне, 17 ноября, в регионе выпала десятидневная норма осадков. Снегопад и метели продолжились и в ночь на 18 ноября.

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«Губернатор потребовал от глав городов и районов усилить очистку от снега дорог, дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к школам, детским садам, больницам, обеспечить противогололедную обработку, — уточнили в региональном правительстве. — Под личным контролем глав находятся: выход на маршруты дорожной уборочной техники и ее круглосуточное дежурство».

По данным департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, на уборку снега вышли 1,2 тыс. единиц техники, на очистку дворов и пешеходных зон — 1,5 тыс. человек.