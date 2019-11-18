Киев, , 14:23 — REGNUM Направление в генеральную прокуратуру Украины представления по привлечению Петра Порошенко к уголовной ответственности является «настоящим подарком» экс-президенту Украины, заявил сегодня, 18 ноября, украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко.

Политик считает, что история с возможным представлением на снятие неприкосновенности с Порошенко свидетельствует о том, что правящая партия «Слуга народа» решила по сути пойти ва-банк, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Почти ежедневные проблемы внутри фракции, неотвратимые рейтинговые потери после голосования за рынок земли, возможная сдача национальных интересов во время «нормандской встречи» заставляют властную команду лихорадочно менять информационную повестку дня», — заявил Черненко.

Он также объяснил, почему такое представление будет «подарком» для Порошенко.

«У власти страны, в которой… бывшего президента пытаются привлечь к ответственности на совершенно надуманных основаниях, будет соответствующий имидж в глазах всего цивилизованного мира. И это в то время, когда из-за событий в США весь мир снова заинтересовался Украиной», — отмечает Черненко.

По его словам, инициаторы идеи делают президенту Зеленскому «медвежью услугу», а дело против Порошенко «более чем очевидно» рассыплется в суде.

«После этого будут смешными все остальные потуги хоть что-то предъявить бывшему президенту. И придется (действующей власти) уже как-то отвечать за свои постоянные провалы», — резюмировал депутат Рады предыдущего созыва.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что украинское государственное бюро расследований направило в генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении Порошенко. Согласно информации ведомства, подозрение подготовлено в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудияв марте-мае 2019 г.

Кроме того, в ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко, который является действующим народным депутатом.