Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM Победа бывшего чиновника Сергея Хоренженко в борьбе за лидерство в свердловском отделении партии «Яблоко» возмутила его соперников. Об этом сообщает ЕАН.

Недовольными оказались экс-депутат заксобрания Дмитрий Головин и бывшая кандидат в депутаты Госдумы Ирина Скачкова.

«Я оскорблена тем, как велась кампания. Считаю, победивший кандидат недостоин должности — он ничего для этого не сделал», — считает Скачкова.

Головин же полагает, что отделение партии было «продано», а нового руководителя навязал неизвестный покупатель.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы областного отделения «Яблока» претендовали четыре человека. Новый руководитель был выбран 16 ноября 2019 года.

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