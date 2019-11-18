Москва, , 14:20 — REGNUM Переговоры Белоруссии с Евросоюзом об упрощении визового режима должны учитывать и особенности российско-белорусского визового режима. Об этом заявил 18 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос о том, будет ли Россия ужесточать контроль на границе с Белоруссией в том случае, если Минск подпишет соглашение об упрощении визового режима с ЕС. По его словам, существующий визовый режим между РФ и Белоруссией, безусловно, должен быть учтен.

У России есть контакты, связанные с обсуждением соглашения ЕС и Белоруссии, эта тема будет обсуждаться при необходимости, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Совет Евросоюза выразил готовность подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял соответствующее решение еще в сентябре.

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