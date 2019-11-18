Москва, , 14:23 — REGNUM Политика украинских властей сводится к тому, что они пытаются обмануть все страны, с которыми выстраивают отношения. Об этом 18 ноября заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Хитрость — это ум, но ум животного, поскольку он не дополнен культурой, цивилизацией и моральными принципами. Это мы и видим со стороны киевских политиков, которые хотят всех обмануть. Зеленский хочет и Макрона, и Меркель обмануть, чтобы получить от них помощь. И Путина обмануть, и Трампа обмануть», — сказал политолог.

Однако итог таких действий будет печальным для украинских властей. Вместо выгоды от хитрых комбинаций обмана и лжи Зеленский окажется обманут сам, уверен Марков.

«Какой будет результат? Такой же, какой был у всех предыдущих украинских политиков — они сами оказывались в самом большом обмане. Нельзя рассматривать украинскую власть, как правительство — это группа, которая силой обмана завладела властью. И главная их цель — не мир, а удержание власти, чтобы грабить страну», — отметил эксперт.

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