Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA) заключило шесть контрактов на работу по программе Angler («Рыболов»). Данная программа направлена на создание нового поколения автономных подводных робототехнических систем, способных осуществлять физическое вмешательство в глубоководную среду океана. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

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Этот класс будущих беспилотных подводных аппаратов должен преодолеть зависимость от GPS и человеческого вмешательства для поддержки и создания инфраструктуры, её обслуживания и устойчивости на просторах океана.

Программа Angler направлена на объединение достижений в области наземной и космической робототехники, а также подводного зондирования для разработки автономных роботизированных решений, способных осуществлять навигацию и съёмку океанских глубин и физически манипулировать объектами, представляющими интерес для человека.

Компании Leidos, Northrop Grumman Systems Corporation и L3Harris Technologies будут заниматься разработкой комплексного решения для всех задач в области технологий Angler и операционной деятельности. А компании SoarTech, EdgeTech и Kitware разработкой решений, специфичных для областей навигации, автономии и восприятия.

Программа состоит из трёх этапов развития, кульминацией которых является создание полностью интегрированного прототипа, способного выполнить подводную миссию в динамичной среде открытого океана.