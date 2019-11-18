Бишкек, , 14:04 — REGNUM НКО «Наше право» подало в суд иск с требованием признать недействительным постановление парламента города Бишкек о выводе построенной «Газпромом» школы из муниципальной собственности, передает «Kaktus.media».

Активисты утверждают, что принятое депутатами решение о передаче учебного заведения под управление специально созданному фонду «Газпром» — неправомерно.

По их мнению, заявления чиновников столичной мэрии о том, что у муниципалитета нет денег на содержание подаренной «Газпромом» школы, являются неправдой.

В противном случае, подчеркивают члены общественного фонда, поскольку муниципалитет не может содержать принадлежащее ему имущество, то чиновники мэрии должны уйти в отставку.

ИА REGNUM напоминает, что российская корпорация «Газпром» построила в столице Киргизии школу на 960 ученических мест, передав ее на баланс Бишкекской мэрии.

Поскольку ее ежегодное обслуживание оценивается в 170 млн сомов (155,5 млн рублей), учебное заведение передали под управление фонда «Газпром».