Пекин, , 14:03 — REGNUM Посещение министром культуры, спорта и по вопросам демократии Швеции Амандой Линд церемонии заочного награждения задержанного в Китае публициста Гуй Миньхая премией правозащитной организации ПЕН-клуб является ошибкой. Такое заявление на сегодняшнем брифинге, 18 ноября, сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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Дипломат напомнил, что органы судебной власти Китая привлекли Гуй Миньхая к ответственности согласно национальному законодательству, при этом защищают его законные права.

«Посещение шведским министром соответствующего мероприятия является ошибкой. Китай твердо выступает против любых действий, которые подрывают юридический суверенитет КНР», — приводит ТАСС слова Шуана.

Напомним, правозащитная организация ПЕН-клуб присудила премию имени Курта Тухольского осуждённому в Китае шведскому писателю китайского происхождения Гуй Миньхаю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский посол предупредил власти Швеции о возможных «последствиях», если они примут участие в награждении Минхая, который считается политическим заключённым на территории Китая.