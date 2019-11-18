Москва, , 14:03 — REGNUM Передача украинской стороне трех кораблей, которые годом ранее были задержаны в Керченском проливе, не имеет отношения к постановлению международного трибунала. Об этом сообщил 18 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В возвращению кораблей Киеву, подчеркнул он, нет никакой связи с международным трибуналом, и быть не может. Комментарии относительно этих кораблей могут дать пограничники, Федеральная служба безопасности, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября три корабля ВМФ Украины, которые вторглись в российские воды осенью 2018 года, были переданы Киеву. Ранее, в мае 2019 года, Международный трибунал по морскому праву ООН (МТМП) выпустил постановление о том, что Россия должна вернуть корабли Украине. Москва полагает, что у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения инцидента с нарушением границы РФ.

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