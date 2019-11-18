Москва, , 14:01 — REGNUM США полностью управляют политикой Украины, уверен депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 18 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мне вообще отвратительно, что представители маленьких государств рассуждают на предмет развала РФ, — сказал он, полемизируя с другим гостем передачи, отстаивавшим проукраинскую току зрения на российско-украинские отношения. — Что такое великая держава? Это государство, которое способно защитить само себя без помощи иного государства. Украина всячески подчеркивает, что она неспособна решить собственную судьбу без вмешательства каких-то стран. На первое место Украина ставит США и постоянно на них ссылается. Рассуждайте лучше о распаде Украины на два государства: одно, которое готово валяться в ногах у США и отрицать всё пророссийское, а вторая часть Украины в итоге отойдёт к РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, военные Вооружённых сил Украины вывесили флаги Соединённых Штатов на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Флаги появились в районе населённых пунктов Крымское и Мироновский.

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