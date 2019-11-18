Исламабад, , 13:59 — REGNUM Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Шахин-1», заявил 18 ноября глава пресс-службы армии страны Асиф Гафур.

«Пакистан успешно провёл испытания баллистической ракеты «Шахин-1», способной доставлять любые типы боеголовок на расстояние до 650 км», — написал Гафур на своей странице в Twitter.

Отметим, испытание ракеты прошло на фоне политического кризиса в Кашмире. Ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх.

Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.

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