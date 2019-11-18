Орел, , 13:58 — REGNUM Закон Орловской области о проведении публичных мероприятий, принятый в бытность губернатором Вадима Потомского, может быть пересмотрен. С заявлением об этом выступила фракция КПРФ в Орловском облсовете.

«Коммунисты, в 2017 году, выступали категорически против данного законопроекта. В ситуации, когда стало ясно, что закон всё-таки будет принят, мы предложили свои поправки, но они учтены не были. Данный документ был принят большинством голосов депутатов «Единой России». Он должен быть серьёзно изменён в пользу прав граждан, гарантированных им Конституцией РФ. КПРФ выступает за свободу собраний», — цитируют «Орловские новости» руководителя фракции КПРФ Вячеслав Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный «закон Потомского», существенно ужесточающий проведение публичных мероприятий, был принят 29 сентября 2017 года, буквально за несколько дней до отставки Потомского с должности губернатора Орловской области. Документ, внесенный губернатором-коммунистом, получил поддержку фракций «Единой России» и ЛДПР. Депутаты от КПРФ, как и «Справедливая Россия», проголосовали против.

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