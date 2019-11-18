Москва, , 13:53 — REGNUM Администрация президента РФ не может комментировать материалы о катастрофе рейса МН17, предоставленные Киевом совместной следственной группе. Об этом заявил 18 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать публикацию переговоров, которые якобы вел с участниками военных действий на юго-востоке Украины помощник президента РФ Владислав Сурков. У Кремля нет возможности хоть как-то оценить качество и достоверность этих материалов, сказал он, потому в Кремле никак не имеют возможности их комментировать.

Представитель Кремля добавил, что вся информация поступает от совместной следственной группы, в которой Россия никогда не состояла, несмотря на готовность помогать расследованию.

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