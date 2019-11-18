Красноярск, , 13:43 — REGNUM В Красноярском крае ушёл в отставку заместитель губернатора Андрей Недосеков. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в краевом правительстве.

Распоряжение об отставке Недосекова подписал губернатор Александр Усс. Уточняется, что замгубернатора освобождён от должности по собственному желанию.

Между тем по итогам 2018 года Андрей Недосеков стал самым богатым среди заместителей красноярского губернатора. За прошлый год он заработал 21,66 млн рублей.

Также в топ-3 самых богатых красноярских вице-губернаторов вошли Василий Нелюбин (11,05 млн) и Юрий Лапшин (4,19 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс за 2018 год заработал 21,95 млн рублей.

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