Москва, , 13:41 — REGNUM Россия передала Украины три корабля, которые были задержаны после провокации в Керченском проливе в 2018 году. Об этом 18 ноября сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что Россия намерена жестко пресекать любые провокации у своих границ для обеспечения безопасности судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские корабли, арестованные 25 ноября 2018 года за попытку прорыва через российский Керченский пролив, были взят на буксир и проведены под Крымским мостом.

Напомним, украинские моряки и сотрудники СБУ пытались на этих кораблях прорваться через российский Керченский пролив, но были нейтрализованы. Недавно моряки и сотрудники СБУ были возвращены на Украину в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

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