Манадо, Индонезия, , 13:38 — REGNUM Миграционное управление в Индонезии зарегистрировало 110 459 иностранцев, въезжающих в провинцию Северный Сулавеси в течение 2019 года, сообщает Antara.

Известно, что с января по октябрь 2019 года через миграционный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Манадо въехало 110 459 иностранцев. С целью туризма прибыло 107 730 человек, с целью бизнеса — 1 961 человек, а работы — 835 человек.

По сравнению с аналогичным периодом в 2018 году турпоток в Манадо увеличился на 2 087 человек.

Больше всего иностранцев приезжает в Северный Сулавеси из Германии (2 088 человек), Сингапура (1 721 человек), США (1507 человек) и Австралии (997 человек), а также из Великобритании, Италии, Швейцарии, Малайзии и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число индонезийских туристов, посещающих Малайзию с января по июнь 2019 года, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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