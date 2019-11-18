Москва, , 13:37 — REGNUM В администрации президента РФ подтвердили, что саммит «нормандской четвёрки» — Россия, Украина, Германия, Франция — должен состояться 9 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: В Кремле рассказали о ходе подготовки к саммиту «нормандской четвёрки»

Официальный представитель Кремля при этом отметил, что подготовка к встрече уже близится к завершению.

«Подготовка ведётся и уже вступила в завершающую стадию», — сказал Песков.

При этом давать прогнозы относительно исхода саммита пресс-секретарь главы государства не стал.

Ранее по теме: В Кремле допустили проведение «нормандского» саммита до конца года

«Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах трёхсторонней контактной группы Дарья Олифер заявила, что на заседании в Минске 12 ноября были сняты все препятствия на пути к организации встречи лидеров «нормандской четвёрки». Она подчеркнула, что последними шагами в этом направлении стало разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев не готовит альтернативу Минским соглашениям — МИД Украины