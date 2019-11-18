Рига, , 13:36 — REGNUM В Латвии планируют увеличить штрафы за неправильное изготовление и размещение государственного флага. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, рабочая группа Сейма (парламента) рассматривающая поправки к Административному кодексу выявила, что за действия связанные с неправильным изготовлением или ненадлежащим размещением государственного флага страны предусмотрен штраф в размере 30 евро.

Новые нормы ответственности предусматривают увеличение размера штрафа в стране для физических лиц в коридоре от 25 до 125 евро, а для юридических от 50 до 250 евро, отмечают сотрудники СМИ.

По сути штраф за ненадлежащее отношение к государственному флагу приравнен к штрафу за аналогичные действия в отношении государственного герба Латвии.