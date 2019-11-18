Киев, , 13:42 — REGNUM Подозрение от Государственного бюро расследований (ГБР) Украины призвано дискредитировать экс-президента страны Петра Порошенко, сообщили 18 ноября в пресс-службе политика.

Документ является «российским заказом по нанесению ущерба репутации пятого президента, а также попыткой помешать ему провести ряд иностранных встреч и визитов», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в ГБР, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке поступил на одобрение документ о снятии с Порошенко депутатской неприкосновенности. Экс-президента Украины подозревают в незаконном назначении членов Высшего совета правосудия.