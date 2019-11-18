Москва, , 13:38 — REGNUM Три корабля ВМФ Украины, которые в 2018 году участвовали в провокации Киева в районе Керченского пролива, переданы украинской стороне. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном 18 ноября.

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины», — отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что корабли, ранее задержанные российскими правоохранителями, являются вещественными доказательствами в уголовном процессе, который еще не завершен. Речь идет о незаконном пересечении границы РФ.

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