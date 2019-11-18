Прага, , 13:29 — REGNUM В субботу, 16 ноября на Летенском поле в Праге прошла массовая демонстрация, требующая отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Как сообщает «Радио Прага» организатором демонстрации выступило политическое объединение «Миллион мгновений за демократию».

По данным организаторов, в демонстрации приняли участие 300 тысяч человек, по данным министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека, — 250 тысяч. Протестующие несли флаги Чехии и Евросоюза. Автомобильное движение в районе демонстрации было парализовано. Фермеры, поддерживающие протестующих, прибыли в столицу на своих тракторах.

Гражданское объединение «Миллион мгновений за демократию», которое возглавляет Микулаш Минарж, считает, что бизнесмен и миллиардер Андрей Бабиш вопреки закону, находясь на должности премьер-министра, продолжает контролировать принадлежащие ему холдинг Agrofert и ряд СМИ.

В воскресенье, 17 ноября во время празднования 30-летия «Бархатной революции» в Чехословакии словак по национальности Бабиш был замечен в галстуке, на котором цвета флага были расположены в порядке, характерном для словацкого или российского флага. Это вызвало бурю возмущения в сети. На вечерних мероприятиях он присутствовал уже в другом галстуке, на котором белые, красные и синие полосы были расположены в порядке, более соответствующем флагу Чехии.