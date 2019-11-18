Челябинск, , 13:28 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в курсе письма, с которым к нему, как к президенту хоккейного клуба «Трактор», обратились фанаты клуба. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Алексей Текслер, как и все болельщики клуба, недоволен текущими результатами», — сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отмечают, что меры по улучшению результатов были приняты. В частности, сменился главный тренер

Как сообщало ИА REGNUM, фанаты клуба объявили бессрочный бойкот домашних матчей. Они требуют уволить гендиректора Бориса Видгофа и всю нынешнюю команду управленцев.

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