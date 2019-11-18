Москва, , 13:22 — REGNUM Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Естественно, ни о каком согласовании с Кремлём речи идти не может», — подчеркнул Песков.

При этом он добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за «Яндексом», как за системообразующей компанией. Песков также добавил, что прямой связи между законопроектом о доле иностранцев в значимых ресурсах и предлагаемыми изменениями в компании нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Яндекс» заявила о намерении поменять структуру управления. Так, в компании заявили о создании некоммерческого Фонда общественных интересов. Этому фонду передадут принадлежащую Сбербанку «золотую акцию», условия которой будут изменены. Так, изменённая приоритетная акция даст фонду право блокировать накопление одним лицом или группой действующих совместно сторон акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций (по сравнению с текущим порогом 25%).

Напомним, в настоящее время Государственная дума РФ рассматривает законопроект, согласно которому владеть «значимыми информационными ресурсам», в том числе «Яндексом» и Mail.ru Group, могут только российские юридические лица. При этом доля иностранного владения в таких компаниях не должна превышать 20%. В свою очередь. в Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили установить порог иностранного владения значимыми интернет-ресурсами на уровне 49%.