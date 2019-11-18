Абу-Даби, , 13:19 — REGNUM Возможную отправку в космос астронавта Саудовской Аравии обсудили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сын короля Саудовской Аравии Султан бен Сальман бен Абдель Аз Аль Сауд. Об этом гендиректор российской госкорпорации сообщил 18 ноября журналистам на авиасалоне в Дубае.

По словам Рогозина, Саудовская Аравия должна создать космическое агентство и официально принять приоритеты космической деятельности, что позволит подробнее узнать об интересе королевства к пилотируемому пуску. Этот вопрос уже обсуждался 17 ноября с саудовским принцем, который сам летал в космос, добавил он.

Речь может идти о полете саудовского космонавта, уточнил глава Роскосмоса. Он пояснил, что саудовское космическое агентство должно быть создано в конце этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин рассказал о переговорах, касающихся возможных пилотируемых полетов, с представителями Турции, Египта и Саудовской Аравии.

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