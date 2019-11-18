Москва, , 13:17 — REGNUM Иранским властям постепенно удается нормализовать обстановку в стране, обострившуюся в связи с беспорядками. Об этом 18 ноября заявил специальный представитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Судя по всему, иранские власти постепенно нормализуют обстановку, и дальнейшее развитие (ситуация) может не получить», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ирана приняло решение повысить цены на топливо на 50%, что привело к акциям протеста, начавшимся в пятницу, 15 ноября. Власти страны предпринимают экстренные меры по обеспечению безопасности. На большей части территории страны отключён доступ в сеть интернет.

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