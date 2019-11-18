Челябинск, , 13:07 — REGNUM В Челябинске фанаты хоккейного клуба «Трактор» начали бессрочный бойкот домашних матчей. Об этом говорится в сообществе «Сектор А» на просторах соцсети «ВКонтакте».

Там же опубликовано письмо фанатского движения «Сектор А» президенту клуба и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Граждане требуют отправить гендиректора этого клуба Бориса Видгофа и всю его команду в отставку. В вину им они ставят «провал в селекционной работе и достижение худшего результата команды в истории «Трактора».

Фанаты также просят обратить особое внимание на то, что гендиректор, по их мнению, использует бренд клуба для самопиара. Также граждане призывают проверить ситуацию с комплектованием команды игроками «преимущественно от одного агента» и обратить внимание на якобы раздачу огромного числа бесплатных пригласительных билетов на матчи. Это, по словам фанатов, делается для маскировки недовольства болельщиков, а также для создания искусственных цифр посещаемости.

Они требуют назначить гендиректором и генеральным менеджером лишь тех людей, которые имеют результативный опыт работы в Континентальной хоккейной лиге. Есть у них и другие требования. Пока они начали бессрочный бойкот домашних матчей «Трактора». Завершить его обещают лишь после ухода нынешних управленцев.