Москва, , 13:06 — REGNUM Ведется подготовка визита президента России Владимира Путина в Египет в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал 18 ноября специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Представитель дипломатического ведомства России сообщил, что о регулярных встречах Москва и Каир уже договорились, осталось только уточнить конкретные детали визита.

«Я думаю, что мы найдем удобное для наших лидеров время и формат этой встречи», — сказал Богданов.

Он также рассказал, что с египетской стороны имеется ряд предложений относительно двусторонних отношений. Решено проводить по два совместных саммита в год, по одному в России и в Египте.

Как передавало ИА REGNUM, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в октябре на саммите «Россия — Африка» в Сочи пригласил российского лидера на международный форум в Асуане, который планируется провести в декабре текущего года.

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