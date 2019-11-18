Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Начавшийся 17 ноября митинг у здания парламента в Тбилиси вышел за рамки закона, заявили 18 ноября в МВД Грузии.

«Несмотря на ряд призывов и предупреждений со стороны МВД, свобода собраний и выражений вышла за рамки закона», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что собравшиеся блокировали все входы здания. Вместе с тем политические лидеры открыто призывают сторонников препятствовать работе парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 ноября протестующие устроили пикет возле здания парламента Грузии, они навесили на все ворота вокруг здания большие амбарные замки. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе. По примерным подсчетам в акциях протеста приняли участие около семи тысяч человек.

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