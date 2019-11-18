Москва, , 12:52 — REGNUM Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о ненужности союза России и Белоруссии не стоит воспринимать всерьез, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова Лукашенко о союзном государстве.

«По словам Лукашенко, Москва не пускает на российский рынок некоторые виды белорусских товаров, Минск теряет ежегодно по $9 млрд. Цифра в $9 млрд кажется очень странной, и её стоит оставить на совести белорусского президента.

Если бы Белоруссия была в составе России условно на правах Татарии, эти бы проблемы исчезли. В положительном решении референдумов по данному вопросу и в Российской Федерации, и в Белоруссии сомневаться не стоит.

Кстати, в этом случае можно будет сформировать Западный федеральный округ, присоединив еще туда и Калининград. И, конечно, в этом случае Александр Лукашенко навсегда войдет в историю, как политик, вернувший на карту мира Большую Россию.

Пока есть две интеграционные платформы — Союзное государство и Евразийский Союз. Последняя нам нравится больше, так как и с экономической и с геополитической точки зрения Казахстан для России имеет намного больший потенциал, чем Белоруссия.

Казахстан в отличие от Белоруссии не дотационная республика, с огромной территорией, развитой экономикой. Казахстан для России — это окно в тюркский мир.

Заявления президента Лукашенко не стоит воспринимать всерьез. Вероятно, в итоге они с Путиным договорятся», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко заявил, что соглашение об углублении сотрудничества в рамка союзного государства между Минском и Москвой не будет подписано, если оно будет противоречить принципам суверенности и независимости Белоруссии.

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