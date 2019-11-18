Пекин, , 12:50 — REGNUM На китайско-индонезийском молодежном форуме обсуждались будущие двусторонние отношения между двумя странами, сообщает Antara.

На мероприятии, которое состоялось в кампусе Пекинского университета иностранных языков, были представлены 50 докладчиков из 50 университетов из обеих стран.

«Понимание языка может укрепить отношения между двумя народами. Мы также надеемся, что больше граждан Китая станут носителями индонезийского языка», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун, открывая форум.

Известно, что с 1962 года были открыты специальность по индонезийскому языку. Затем в 2012 году также ввели курсы яванского языка. До сих пор более 100 студентов специализируются на индонезийском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия приняла у себя конференцию АСЕАН — Китай в Бандунге.