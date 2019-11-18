Москва, 18 ноября 2019, 12:45 — REGNUM Наличие у Северной Кореи атомного оружия невыгодно России, так как это размывает статус ядерной державы, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Рано или поздно, как полагает Ланьков, за Северной Кореей последуют другие страны, которые тоже могут начать делать ядерное оружие, причем будучи настроенными уже не против Америки, а против России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи 18 ноября отправилась в Россию с официальным визитом. О цели её поездки неизвестно. Предполагается, что визит связан с переговорами Пхеньяна с Вашингтоном о ядерном разоружении КНДР.
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