Москва, , 12:45 — REGNUM Наличие у Северной Кореи атомного оружия невыгодно России, так как это размывает статус ядерной державы, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Россия является членом привилегированного клуба ядерных держав, но при этом по экономическим показателям уступает даже Франции и Великобритании. Для РФ очень важными преимуществами являются её хорошее геополитическое положение, наличие эффективных вооружённых сил, основа которых ядерное оружие. Поэтому в государственном могуществе России военный и особенно ракетно-ядерный компонент играют большую роль, чем в могуществе других стран, — сказал Ланьков. — Китай, например, может дополнить свой ядерный кулак тем, что он является мастерской мира. То же самое относится к США. Поэтому размывание статуса ядерных держав России, конечно, невыгодно».

Рано или поздно, как полагает Ланьков, за Северной Кореей последуют другие страны, которые тоже могут начать делать ядерное оружие, причем будучи настроенными уже не против Америки, а против России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи 18 ноября отправилась в Россию с официальным визитом. О цели её поездки неизвестно. Предполагается, что визит связан с переговорами Пхеньяна с Вашингтоном о ядерном разоружении КНДР.

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