Москва, , 12:47 — REGNUM Телеканал Russia Today без предупреждения отключен в Эквадоре от государственной кабельной сети. Причину власти страны не объясняют, сообщила заместитель руководителя службы распространения RT Майя Еркова.

Вещание телеканала шло на испанском языке. 15 ноября без предварительного уведомления сигнал был отключен. Обращение в Национальную телекоммуникационную корпорацию Эквадора пока не дало результата.

Никаких объяснений до сих пор не получено, заявила Еркова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году телеканал RT был объявлен «органом пропаганды» властями Франции. Его сотрудников лишили права доступа на мероприятия в Елисейский дворец.

Читайте также: Лавров: ситуация с RT и Sputnik во Франции не оптимистичная

А также: Facebook удалил страницу проекта RT «Русская кухня»