Пекин, , 12:52 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео продолжает действовать в рамках ведения холодной войны спустя 30 после ее окончания. С таким заявлением 18 ноября выступил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге, передает агентство Ifeng.com.

Представитель дипломатического ведомства отметил, что Помпео распространяет недостоверную информацию о Китае, а его речь изобилует идеологическими предубеждениями.

«После завершения холодной войны прошло более 30 лет, но, похоже, что холодная война всё еще жива в сердце господина Помпео», — говорится в заявлении Шуана.

Он также выразил надежду, что госсекретарь США перестанет действовать в рамках антикитайской политики и сделает что-то, что более подобает работнику дипломатической службы.

Напомним, 15 ноября Помпео заявил, что со стороны Китая участились кибератаки на коммуникации стран НАТО.

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