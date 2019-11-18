Ла-Пас, , 12:42 — REGNUM

«Горячей» гражданской войны в Боливии не будет, отдельные очаги сопротивления новой власти будут подавлены, отметил в понедельник, 18 ноября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Эво Моралеса.

Как сообщалось ранее, Моралес заявил, что в стране может начаться гражданская война. В стране появляются группы, намеренно разжигающие насилие, отметил он.

«Интересно, на что рассчитывал Эво Моралес, когда покидал свою страну. На то, что всё само собой утрясётся? На то, что его сторонники сами, без него, отобьют натиск его противников? На то, что противники его политики будут вести себя «корректно»?

Видимо, плоды политики Эво Моралеса оказались не настолько очевидными для большинства боливийцев, чтобы они его безоговорочно поддержали. Не удалось ему в достаточной мере «объединить город и деревню, восток и запад…» Ошибок было наделано немало.

Думаю, что «горячей» гражданской войны в Боливии не будет; отдельные очаги сопротивления новой власти будут подавлены.

Полагаю, что и к новым выборам, которые так или иначе в Боливии должны будут состояться, Эво Моралесу не удастся сплотить своих сторонников в той мере, как это нужно для победы.

В силу проявленной слабости лидерство в Боливии Эво Моралесом утрачено. А вот не родит ли народное движение сопротивления реваншу либеральных проамериканских сил нового лидера — это вопрос. Надеюсь, такой лидер появится. Но произойдёт это не в ближайшее время.

Происходящее в Боливии вслед за Украиной 2014 года даёт ещё один печальный урок последствий политической слабости», — отметил Михаил Демурин.