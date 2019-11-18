Киев, , 12:40 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины передало Генпрокуратуре просьбу привлечь экс-президента страны Петра Порошенко к уголовной ответственности. Об этом 18 ноября сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Порошенко подозревается в «неправомерном влиянии на проведение конкурса по добору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года».

Кроме того, экс-президент Украины подозревается в насильственном изменении или свержении конституционного строя (или захват государственной власти), а также в злоупотреблении властью.

Как сообщало ИА REGNUM, против бывшего президента Украины Петра Порошенко открыто 13 уголовных дел. В частности, ему инкриминируют превышение служебными полномочиями, уклонение от уплаты налогов, финансовые аферы.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Порошенко может быть привлечен к ответственности, но не по тем делам, о которых говорил председатель государственного бюро расследований Украины Роман Труба, а по «очень перспективным» эпизодам.

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