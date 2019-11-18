Милан, Италия, , 12:40 — REGNUM В Милане прошло заседание инициативной группы по созданию Ассоциации дружбы «Италия — Южная Осетия-Алания». Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.

На мероприятии присутствовали представители общественности Милана и других городов Италии, журналисты. В заседании также принимал участие министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев. Мероприятие открыл представитель министерства иностранных дел Южной Осетии в Италии Мауро Мурджиа. В ходе встречи был избран президент Ассоциации, которым стала Мариселла Миателла, являющаяся инициатором создания организации.

Миателла рассказала, что Ассоциация будет способствовать развитию культурных связей между Южной Осетией и Италией. С этой целью будут проводиться выставки осетинских художников в Италии и итальянских в Южной Осетии, будут организованы круглые столы и конференции по истории, установлены контакты между предпринимателями двух стран.

Участники заседания осудили политику грузинского руководства по нагнетанию ситуации у границ Южной Осетии и призвали страны Европы обратить внимание на провокационные действия грузинской стороны.

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