Москва, , 12:40 — REGNUM Пхеньян убежден, что наличие у него ядерного оружия — это единственная гарантия его безопасности, считает профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«У Трампа нет ни малейшего шанса склонить Северную Корею к сдаче ядерного оружия. В КНДР считают, что ядерное оружие — это единственная гарантия ее безопасности. И никакие угрозы ее от этого взгляда на жизнь отказаться не заставят. США их не разубедят, — сказал Ланьков. — Они помнят, что случилось в Ливии и Ираке. Так что зачем им подписывать соглашение, которое потом будет попрано? Но какой-то компромисс возможен, и к нему надо стремиться. А так США надо примириться с тем, что Северная Корея — это ядерная держава».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года, 4 мая КНДР провела ракетные испытания на восточном побережье страны. Позднее, 5 мая, Пхеньян официально подтвердил проведение учений, в которых были испытаны дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.

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