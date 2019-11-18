Москва, 18 ноября 2019, 12:40 — REGNUM Пхеньян убежден, что наличие у него ядерного оружия — это единственная гарантия его безопасности, считает профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года, 4 мая КНДР провела ракетные испытания на восточном побережье страны. Позднее, 5 мая, Пхеньян официально подтвердил проведение учений, в которых были испытаны дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
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