Рига, , 12:40 — REGNUM МИД Латвии принял решение о выделении 34 166 евро для «реабилитации» в республике «незаконно арестованных Россией украинских моряков в Керченском проливе, а также других политзаключённых», пишет портал NRA.

Во внешнеполитическом ведомстве Латвии утверждают, что в его распоряжении есть информация, что во время ареста в России эти люди подвергались «физическому воздействию».

Отмечается, что Латвия в текущем году готова принять и оказать помощь в реабилитации также 11 «политзаключённым» с Украины. При этом Киев просит принять вместе с «политзаключёнными» хотя бы одного члена семьи каждого.

Планируется, что эти люди пройдут реабилитационный курс в национальном центре Вайвари (Юрмала) в период с 10 по 21 декабря. Власти Латвии оплатят не только стоимость курса, а также страховку и дорожные издержки.

В МИД Латвии считают, что эта акция отвечает внешнеполитическим интересам страны и оказывает гуманитарную поддержку Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, три украинских боевых корабля совершили провокацию в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Российские пограничники задержали их за незаконное пересечение госграницы, экипажи были арестованы.

7 сентября 2019 года в РФ было прекращено уголовное преследование украинских моряков. Они были освобождены из-под стражи.