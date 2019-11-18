Ульяновск, , 12:37 — REGNUM Ульяновский губернатор Сергей Морозов предлагает дать муниципалитетам больше самостоятельности в части налогового регулирования. Предложения были озвучены сессии совета региональных, местных властей и сообществ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Руководитель региона предложил подготовить обращение от имени Ульяновской области в правительство и Совет Федерации ряд предложений по изменению бюджетно-налоговой системы. В частности, Сергей Морозов предложил рассмотреть вопрос о возможности передачи местным органам власти части полномочий по администрированию ряда местных налогов. На уровень субъекта он предложил передать полномочия по администрированию платы за негативное воздействие на окружающую среду (в настоящее время надзорные функции выполняет Росприроднадзора),

Также губернатор считает, что нужно «навести порядок с налоговыми льготами, влекущими выпадающие доходы у муниципалитетов». И подчеркнул, что необходимо обеспечить большую привязку налоговых источников к конкретной территории. Например, уплату НДФЛ — по месту жительства граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области создаётся единая служба контрольно-надзорной деятельности, которая заработает во втором полугодии 2020 года. Власти заявляют, что это позволит снять разрозненность действий контрольно-надзорных органов и их дублирование. Также в следующем году приступят к работе коллегия по обсуждению проверочной деятельности и совет по регуляторной деятельности.

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