Киев, 18 ноября 2019, 12:34 — REGNUM Украина пока не имеет альтернативы Минским соглашениям, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 ноября в интервью «РБК-Украина».
По мнению Пристайко, за пять лет Минские соглашения не принесли Украине мира и не показали своей жизнеспособности.
Пристайко считает, что альтернативой минскому процессу может стать миротворческая миссия в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что если встреча лидеров стран «Нормандской четвёрки» не принесёт результатов, Украина может выйти из Минских соглашений.
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