Киев, , 12:34 — REGNUM Украина пока не имеет альтернативы Минским соглашениям, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 ноября в интервью «РБК-Украина».

"На сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут — и мы к этому готовы — что этот пункт [соглашений], очевидно, устарел, этот — нежизнеспособен, давайте его переформулируем, — так лидеры иногда делают», — рассказал он.

По мнению Пристайко, за пять лет Минские соглашения не принесли Украине мира и не показали своей жизнеспособности.

«Лидеры (стран «Нормандской четвёрки» — ИА REGNUM) должны сказать: давайте спокойно, без истерики посмотрим, никто ничего не меняет, ни от чего не отказывается, но эти пункты должны быть изменены, адаптированы к реальности», — добавил он.

Пристайко считает, что альтернативой минскому процессу может стать миротворческая миссия в Донбассе.

«Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что если встреча лидеров стран «Нормандской четвёрки» не принесёт результатов, Украина может выйти из Минских соглашений.

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