Новосибирск, 18 ноября 2019, 12:30 — REGNUM Любое уменьшение времени продажи спиртного, безусловно, благотворно сказывается на социальной обстановке в обществе, считает председатель новосибирского информационно-методического центра «Трезвый город» Сергей Крупенько. Об этом он сказал, комментируя обращение представителей «Общероссийского народного фронта» к правительству РФ с предложением сократить на один час регламентируемое федеральным законом время продажи спиртных напитков.
Крупенько напомнил, что именно поэтому в период антиалкогольной кампании 1985 — 1987 годов спиртное продавалось до 19:00. А, например, в Норвегии алкогольные изделия продаются в основном до 18:00 в будние дни, в субботу до 15:00, а в воскресенье вообще не продаются.
«Норвежское общество понимает, что реальный отдых и восстановление человека связаны не с алкогольным, а, наоборот — с безалкогольным образом жизни. Именно поэтому с инициативой о существенном сокращении вечернего времени продажи спиртного выступила недавно прокуратура Калининградской области, предлагая ограничить время продажи с 11:00 до 20:00. И это предложение аргументировалось именно криминальными последствиями, связанными с алкоголем. Как известно, местные предприниматели выступили против и в итоге был принят компромиссный вариант — с 11:00 до 21:00, — подчёркивает Крупенько. — Для большинства же граждан, которые заранее планируют какие-то мероприятия с употреблением спиртного, эти временные ограничения не представляют никакого неудобства. Поэтому если и выдвигать подобного рода инициативы, то, как минимум, в варианте 11:00 — 20:00, а еще лучше — как в Якутии сегодня: с 14:00 до 20:00».
Как сообщало ИА REGNUM, сейчас алкоголь, по федеральному закону, разрешено продавать с 08:00 до 23:00, если регионы не установили иное.
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