Новосибирск, , 12:30 — REGNUM Любое уменьшение времени продажи спиртного, безусловно, благотворно сказывается на социальной обстановке в обществе, считает председатель новосибирского информационно-методического центра «Трезвый город» Сергей Крупенько. Об этом он сказал, комментируя обращение представителей «Общероссийского народного фронта» к правительству РФ с предложением сократить на один час регламентируемое федеральным законом время продажи спиртных напитков.

Сергей Крупенько «Однако предложение о сокращении вечерней продажи всего на один час представляется малопродуктивным занятием для Государственной думы и прочих федеральных органов власти. Если и обсуждать вопрос о сокращение времени продаж, то в гораздо больших размерах. Прежде всего, необходимо понимать, что спиртное — это не продукты питания и прочие товары первой необходимости. Употребление алкогольных изделий неизбежно выбивает человека из рабочего состояния на несколько часов, превращает его или группу распивающих в потенциальный источник дискомфорта и даже опасности для окружающих. Поэтому понятно, что приобретаемое и употребляемое в позднее вечернее время спиртное имеет значительно большую социальную опасность для общества. Это, в том числе, и шумные вечерне-ночные посиделки, нередко перерастающие в ссоры и поножовщину. Именно с этими поздними часами связаны так называемые «спонтанные», незапланированные покупки алкоголя, совершаемые зависимыми от алкоголя гражданами. Что пять же оборачивается и для них, и для окружающих, негативными последствиями».

Крупенько напомнил, что именно поэтому в период антиалкогольной кампании 1985 — 1987 годов спиртное продавалось до 19:00. А, например, в Норвегии алкогольные изделия продаются в основном до 18:00 в будние дни, в субботу до 15:00, а в воскресенье вообще не продаются.

«Норвежское общество понимает, что реальный отдых и восстановление человека связаны не с алкогольным, а, наоборот — с безалкогольным образом жизни. Именно поэтому с инициативой о существенном сокращении вечернего времени продажи спиртного выступила недавно прокуратура Калининградской области, предлагая ограничить время продажи с 11:00 до 20:00. И это предложение аргументировалось именно криминальными последствиями, связанными с алкоголем. Как известно, местные предприниматели выступили против и в итоге был принят компромиссный вариант — с 11:00 до 21:00, — подчёркивает Крупенько. — Для большинства же граждан, которые заранее планируют какие-то мероприятия с употреблением спиртного, эти временные ограничения не представляют никакого неудобства. Поэтому если и выдвигать подобного рода инициативы, то, как минимум, в варианте 11:00 — 20:00, а еще лучше — как в Якутии сегодня: с 14:00 до 20:00».

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас алкоголь, по федеральному закону, разрешено продавать с 08:00 до 23:00, если регионы не установили иное.

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