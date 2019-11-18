Москва, , 12:36 — REGNUM Вмешательство внешних сил стало одним из факторов обострения ситуации в Иране, где в ходе беспорядков погибли люди. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, в Иране сложилась непростая, напряжённая ситуация, которую усугубило повышение цен на бензин. Вместе с тем не обошлось и без вмешательства извне.

«Но и внешние силы активно работают, так что все (факторы) вместе», — сказал Кабулов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, решение иранских властей повысить цены на бензин вызвало в стране протесты. Выступления сопровождались погромами и поджогами магазинов и банков.

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