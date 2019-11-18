Киев, , 12:15 — REGNUM На Украине обсуждают задержание главы правления государственного банка «Укрэксимбанк» Александра Гриценко и последствия этого для функционирования банковской системы страны.

ИА REGNUMнапоминает, что 16 ноября ряд СМИ сообщил о якобы похищении Гриценко в центре Киеве, в тот момент, когда он гулял с ребенком. После этого в Службе безопасности Украины заявили, что силовики ведомства задержали топ-менеджера «Укрэксимбанка» в рамках действующего законодательства. 17 ноября Гриценко объявили о подозрении, как уточнили его адвокаты — это документ объемом 78 страниц, в котором «намешано абсолютно все», с 2013 г. по настоящее время. Сегодня, 18 ноября, Печерский районный суд Киева будет избирать меру пресечения для банкира.

Любопытную версию происходящего выдвинула депутат партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз.

«По неподтвержденной информации, на Укрэксимбанк, который входит в тройку самых надежных банков Украины, «положил» свой глаз ВЭБ России, и сейчас будет грязная лживая компания против председателя банка Александра Гриценко от всех «сателлитов» Кремля», — заявляет Фриз.

«Банковская система Украины к вашим услугам, господин Путин, слуги (имеется ввиду партия «Слуга народа» — ред.) на Украине не щадя живота своего работают», — саркастически подчеркивает соратница Порошенко.

ИА REGNUM отмечает, что «Укрэксимбанк» выступил с заявлением, в котором заверяет, что наблюдательный совет и правление финансового учреждения продолжат обеспечивать эффективную работу и гарантируют, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме. Также подчеркивается, что банк будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию для проведения объективного выяснения обстоятельств дела.