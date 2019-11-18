Москва, 18 ноября 2019, 12:14 — REGNUM После санкций, введённых в отношении КНДР в 2016—2017 годах, Пхеньян чувствует себя очень некомфортно и готов пойти на определённые уступки, считает профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центрального банка Южной Кореи, ВВП КНДР в 2018 г. сократился на 4,1% по сравнению с 2017 годом. Отмечается, что это худший результат с 1997 г.
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