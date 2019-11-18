Москва, , 12:14 — REGNUM После санкций, введённых в отношении КНДР в 2016—2017 годах, Пхеньян чувствует себя очень некомфортно и готов пойти на определённые уступки, считает профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Трамп также не заинтересован в обострении ситуации с КНДР, — сказал Ланьков. — Северокорейцы упорно грозят, что пойдут на обострение и попытаются увеличить напряжённость, если американцы до начала следующего года не согласятся на какой-нибудь компромисс. Общий контур неизменный. КНДР не собирается сдавать ядерного оружия и не сдаст его ни при каких обстоятельствах. Но она чувствует себя весьма некомфортно под новыми санкциями, которые введены только в 2016 — 2017 годах, и готова пойти на определённые уступки, чтобы от этих санкций отделаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центрального банка Южной Кореи, ВВП КНДР в 2018 г. сократился на 4,1% по сравнению с 2017 годом. Отмечается, что это худший результат с 1997 г.

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