Душанбе, , 12:14 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ликвидировал отдел внутренней безопасности генеральной прокуратуры страны. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на портал правовой информации «Адлия».

Так, стало известно, что глава государства ещё 1 ноября 2019 года внёс изменения в указ президента от 14 августа 2015 года «О структуре Центрального аппарата и схеме управления Генеральной прокуратуры Таджикистана».

«Из пункта 1 указа президента Республики Таджикистан от 14 августа 2015 года, №539 «О структуре Центрального аппарата и схеме управления Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан» абзац шестнадцатый «Отдел внутренней безопасности» исключить», — гласит указ от 1 ноября (№1372).

Отметим, ранее аналогичные упразднения отделов госорганов Таджикистана проводились из-за некомпетентности и выявленных фактов коррупции в Таможенной службе и Агентстве по контролю за наркотиками.