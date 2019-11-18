Москва, , 12:13 — REGNUM Российским компаниям стоит быть готовыми к возможному ужесточению санкций после завершения выхода Великобритании из Европейского союза. Такие рекомендации представителям бизнеса дали в Министерстве иностранных дел РФ.

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Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев указал на заявления британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.

«Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым», — приводит РИА Новости слова дипломата.

При этом негативное влияние на себе могут ощутить и британские компании, заинтересованные в сотрудничестве с Москвой, предупредил Беляев. Потери от национальных санкций понести может и сама Великобритания, чьё положение как в качестве международного финансового центра может пошатнуться.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, после срок был перенесен на 12 апреля, затем — на 31 октября. Это уже третья отсрочка Brexit за несколько лет переговоров между Лондоном и Брюсселем. В октябре Евросоюз дал Великобритании отсрочку выхода из блока до 31 января 2020 года из-за того, что действующий британский парламент отказывается ратифицировать соглашение по Brexit.